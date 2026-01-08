Roma, nuovo vertice di mercato a Trigoria. Presente anche Massara

Altra riunione in corso in casa Roma, dopo quella avvenuta nella giornata di ieri. Secondo quanto riporta Radio Manà Manà Sport si sta svolgendo un nuovo incontro a cui partecipano Gian Piero Gasperini, Frederic Massara, Ryan Friedkin e Claudio Ranieri. La novità è la presenza del direttore sportivo, ieri assente poiché impegnato nella trattativa per portare Giacomo Raspadori in giallorosso.

Da quel che è filtrato dall'incontro di ieri, il tecnico ha esposto senza sconti le criticità: infortuni, passi falsi negli scontri diretti e una rosa corta davanti che rischiano di pesare nella corsa Champions, obiettivo cruciale anche per i paletti del settlement agreement. La risposta della proprietà è stata di apertura, ma con un confine chiaro: stessa ambizione, dentro i limiti del Fair Play Finanziario. Clima definito positivo. Ora, alle parole devono seguire le mosse di mercato.