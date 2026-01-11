Hellas Verona-Lazio 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (31’ st Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (42’ st Al Musrati), Gagliardini (31’ st Serdar), Bernede, Frese; Giovane (23’ st Mosquera), Orban (23’ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. All.: Zanetti
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (10’ st Lazzari); Vecino, Cataldi (25’ st Rovella), Taylor (45’+1’ st Belahyane); Isaksen (25’ st Pedro), Noslin (11’ st Ratkov), Cancellieri. A disp.: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard. All.: Sarri
Arbitro: Guida
Marcatori: 34’ st aut. Nelsson (L)
Ammoniti: Bella-Kotchap (H), Cancellieri (L), Valentini (H)
