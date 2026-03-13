TMW News Roma, ora il Como per la sfida Champions. Inter e Atalanta per il riscatto

Nel corso del TMW News di oggi grande spazio alle coppe europee e in particolare al derby italiano tra Bologna e Roma finito uno a uno. Tutto aperto, la qualificazione ai quarti verrà decisa nel ritorno all'Olimpico nella prossima settimana. Occhi puntati anche sulla Fiorentina che in Conference ha battuto in rimonta il Rakow ottenendo una vittoria (due a uno) che permette alla squadra di Paolo Vanoli di preparare con un buono stato d'animo la delicatissima trasferta contro la Cremonese in programma lunedì. Ne parliamo con Roberto Bernabai in collegamento.

La lotta Champions

Tornando alla Roma sarà davvero molto interessante la sfida per il quarto posto contro il Como mentre la Juventus se la vedrà con l'Udinese. E domani ci sarà anche la partita tra Inter e Atalanta, due formazioni a caccia di riscatto dopo i due ko dell'ultima settimana (certo, quello dei bergamaschi in Champions contro il Bayern Monaco è stato molto più pesante.

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