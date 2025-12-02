Roma pronta a cogliere le occasioni di mercato. A un mese dal via la priorità resta il centravanti

La Roma di Gian Piero Gasperini è probabilmente un passo avanti rispetto alle attese. La scorsa estate, dopo l'arrivo dell'ex tecnico dell'Atalanta, la società della famiglia Friedkin aveva messo in conto alcuni mesi di adattamento. Che in realtà non sono serviti, almeno fino ad oggi. E così fra una rosa che si sta dimostrando già competitiva e l'idea di crescere ulteriormente per coltivare il sogno scudetto, il mercato potrebbe diventare uno snodo importante.

Il possibile mercato in entrata

"Se ci saranno opportunità per migliorare questo organico che è già molto forte saremo pronti a coglierle". Parole firmate Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso che si è così espresso solo pochi giorni fa. Una cosa è chiara: né Dovbyk né Ferguson hanno convinto e Paulo Dybala al netto dell'impiego costante non è un 9. Da qui la direzione: se dovessero crearsi le opportunità, è probabile che la Roma vada all'assalto di un centravanti di spessore. E Zirkzee dello United, in questo senso, sarebbe probabilmente il preferito di tutti.

Il possibile mercato in uscita

Tutto collegato: in caso di arrivo di un nuovo attaccante, uno fra l'ucraino e l'irlandese potrebbe partire. E sull'ex Brighton in Inghilterra hanno già scritto di una possibile interruzione del prestito a gennaio. Quindi attenzione a chi gioca poco: Rensch ha davanti sia Wesley che Celik e potrebbe accasarsi altrove. E poi c'è sempre la questione Edoardo Bove: formalmente all'interno della rosa giallorossa, in Italia al momento non può tornare in campo. Ma in Inghilterra potrebbero aprirsi scenari fino a poco tempo fa impensabili...