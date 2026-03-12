Roma, Gasperini: "Zaragoza è arrivato l'ultimo giorno di mercato, ci aspettiamo..."
Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida col Bologna, valida per gli ottavi di finale di Europa League: "Zaragoza è arrivato l'ultimo giorno di mercato, ci vuole un po' di tempo, a Napoli ha fatto una giocata molto importate sul gol di Malen. Certamente è un giocatore dal quale ci aspettiamo un aiuto".
Perché la Roma sta subendo più gol?
"Intanto abbiamo incontrato squadre come Juventus e Napoli, però abbiamo realizzato anche noi tanti gol. È un momento un po' così, abbiamo affrontato anche un periodo di emergenza, è nella fisiologia del campionato".
