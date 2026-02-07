Spezia-Virtus Entella, i convocati di Chiappella: sono cinque gli indisponibili
Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara in programma questo pomeriggio contro lo Spezia e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Risultano assenti dalla lista Pilati e Tiritiello in difesa, Bariti, Boccadamo e Matteazzi a centrocampo.
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys
Difensori: Alborghetti, Marconi, Parodi, Pilati, Del Lungo
Centrocampisti: Nichetti, Squizzato, Karic, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benedetti, Turicchia, Mezzoni
Attaccanti: Cuppone, Guiu, Tirelli, Debenedetti
