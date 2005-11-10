Roma, Rensch ko dopo 21 minuti a Old Trafford: per lui risentimento all'adduttore

Nuovo infortunio in casa Roma. La sconfitta di Champions League col Manchester United ieri sera a Old Trafford ha privato infatti mister Gasperini non soltanto dei tre punti, ma anche di Devyne Rensch, sostituito già al 21' da Lulli. Per l'olandese risentimento muscolare all'adduttore destro, che sarà valutato nelle prossime ore.

La Roma tornerà in campo sabato 7 novembre alle 20.45 in casa contro il Sassuolo, nella sfida valida per l'11° turno di Serie A.

Le parole di mister Gian Piero Gasperini

"Stasera è partito molto bene Rensch, poi ho fatto entrare Lulli per l'infortunio e non c'erano le condizioni per cambiare. Ha insegnato di più questa partita che quella col Real, quella è stata frutto di un segnale imprevisto. Tiriamo fuori qualcosa che per il futuro ci può servire assolutamente".