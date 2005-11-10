Molina guarda Lulli dalla panchina a Old Trafford. Eppure la Roma lo aveva preso per partite così

La sconfitta della Roma a Manchester ha lasciato in eredità un altro tema ed è quello del mancato utilizzo di Nahuel Molina. Gian Piero Gasperini gli ha preferito Devyne Rensch, ma ciò che ha stupito è stato l'ingresso di Emanuele Lulli al 21' quando l'olandese ha alzato bandiera bianca per infortunio. Gli allenatori italiani vengono rimproverati spesso per dare poco spazio ai giovani cresciuti nei nostri settori giovanili, ma forse questo livello è ancora troppo alto per il classe 2007, che infatti non era mai stato schierato in Champions League.

Perché l'argentino in panchina?

Molina è un calciatore internazionale, ha vestito la maglia dell'Atletico Madrid, vanta 40 presenze in Champions League, 7 in Copa Libertadores e 65 in Nazionale, con cui ha vinto un Mondiale e 2 volte la Copa America. Insomma, non è uno che soffre certi palcoscenici ed è abituato a stadi come Old Trafford, che diventano invece complicati da gestire per chi è inesperto.

Le parole di Gasperini

Quando gli è stato chiesto del perché non sia stato fatto entrare, l'allenatore di Grugliasco si è limitato a dire che avrebbe sicuramente potuto far parte della gara, ma che ha scelto Rensch e il campo gli stava dando ragione. Certo è che Molina è stato preso anche per partite come queste e il fatto che abbia collezionato 0 minuti ha sicuramente stupito i tifosi della Roma e gli addetti ai lavori.