Lecce, Gallo: "Con Falcone partiamo già con quindici punti in più"

Antonino Gallo, laterale del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio maturato all'Olimpico Grande Torino: "Sapevamo non fosse una partita facile, l'importante è aver avuto una reazione sul gol loro. Siamo sempre stati in partita, la reazione c'è stata, ci prendiamo un punto che muove la classifica".

Avresti firmato per arrivare alla sosta di novembre con dieci punti?

"Questo non lo so, è un buon bottino, ma il campionato è ancora molto lungo e ci sono squadre che vanno più forte di noi. Dobbiamo restare sul pezzo e continuare".

Credi che oggi si sia rivisto il Falcone supereroe?

"Per noi è molto importante. A inizio campionato con lui partiamo sempre con quindici punti in più. Dobbiamo solo ringraziarlo per le salvezze che ci ha dato. Ha fatto due grandi parate e ci ha salvato".

N'Dri li fa tutti belli?

"E' entrato con il piglio giusto e ha fatto la differenza. Deve continuare così, si merita questo gol"..

Si può sorridere di più durante la sosta?

"Nella vita quotidiani si sorride, quando arrivano i risultati negativi, però, ci si demoralizza. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno".