Torino, Simeone: "Non mi fa piacere pareggiare quando c'è la possibilità di vincere"
Pietro Celeste
Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del pareggio maturato contro il Lecce: "Noi entriamo sempre per vincere. Non mi fa piacere pareggiare quando c'è la possibilità di vincerla".
C'è il rimpianto per le occasioni finali?
"Non c'è il rimpianto perchè ci abbiamo provato fino alla fine. Negli ultimi minuti abbiamo accelerato, dovevamo farlo anche prima. Dobbiamo rischiare di più giocando in avanti, alzando il ritmo".
Ti sento molto deluso...
"Si, è appena finita la partita. Ci tengo a vincere e che il gruppo si tolga delle belle soddisfazioni. Il campionato è ancora lungo e manca tanto".
Qual'è il concetto che vi ripeterete in questi giorni?
"Continuare a lavorare come stiamo facendo. Il mister cerca di spronarci, dando il meglio di noi. I meriti li dobbiamo guadagnare dentro il campo".