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Roma-Sassuolo, formazioni ufficiali: torna Koné, ci sono Balerdi e Molina. Aquilani col 3-5-2

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 19:42Serie A
07.11.2026 19:42Serie A
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I giallorossi vogliono ripartire dopo la delusione europea e arrivare alla sosta con un altro successo. All'Olimpico torna da avversario Alberto Aquilani.
FotoTUTTOmercatoWEB

Trenta vittorie non bastano. La Roma di Gian Piero Gasperini non ha intenzione di fermarsi e questa sera, contro il Sassuolo, andrà a caccia del successo numero 31 in Serie A dall'arrivo del tecnico. Un traguardo che racconta la trasformazione dei giallorossi, capaci di cambiare passo, mentalità e ambizioni sotto la guida dell'ex allenatore dell'Atalanta. La sfida dell'Olimpico rappresenta anche l'occasione per cancellare immediatamente la delusione di Manchester e riprendere la corsa in campionato, con l'obiettivo di presentarsi alla sosta con tre punti in più e una classifica ancora più interessante.

Roma-Sassuolo, il miglior attacco contro la peggior difesa. Aquilani torna all'Olimpico

I numeri sembrano sorridere alla formazione di Gasperini: di fronte ci saranno infatti il miglior attacco del campionato, quello della Roma, e la peggior difesa, quella del Sassuolo. Un confronto che sulla carta favorisce i padroni di casa, chiamati però a trasformare la superiorità offensiva in una prestazione convincente. Dall'altra parte ci sarà Alberto Aquilani, per il quale la serata avrà inevitabilmente un significato speciale: l'ex centrocampista giallorosso tornerà all'Olimpico da allenatore avversario. La Roma, intanto, vuole dimostrare che il passo falso europeo è stato soltanto un incidente di percorso e che il cammino intrapreso con Gasperini può proseguire senza rallentamenti.

Le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo
ROMA (3-4-2-1): Vásquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.
SASSUOLO (3-5-2): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Esposito. All. Aquilani

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