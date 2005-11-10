Continua la serataccia di Zufferli: nega rigore al Bologna, ancora il VAR a correggerlo. 2-0
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:33Serie A
autore Simone Lorini
07.11.2026 19:33Serie A
2-0 del Bologna, che chiude il discorso tre punti grazie al calcio di rigore battuto da Orsolini
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Riccardo Orsolini porta il Bologna sul doppio vantaggio e chiude la questione tre punti al Tardini: la squadra di Palladino insacca il bis dal dischetto, un rigore che ha avuto una genesi faticosissima. Ennesimo erroraccio del signor Zufferli, che nega il rigore, apparso netto, al Bologna per fallo di Tourè su Cambiaghi. Dopo due minuti di attesa il VAR lo richiama e dopo la visione dell'episodio, si va sul dischetto, dove il numero 7 felsineo spiazza Daffara.
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