Torino-Lecce 1-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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07.11.2026 17:39Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Bragança, Fitz-Jim (61’ Gineitis), Cacciamani (78’ Aboukhlal); Kulenovic (46’ Ché Adams), Simeone. A disp.: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Comert, Ilkhan, Mandragora, Pellagra, Oristanio, Casadei, Gineitis, Zapata. All: Abate
Lecce (4-3-3): Falcone, Dembele (72’ N’Dri), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba (73’ Coulibaly), Ngom, Maleh (87' Fofana), Veiga, Stulic (72’ Geubbels), Fatah (87' Siebert). A disp.: Bleve, Borbei, Ndaba, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott. All: Di Francesco
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 60’ Simeone (T), 73’ N’Dri (L)
Ammoniti: Maleh (L), Fatah (L)
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