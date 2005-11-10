De Laurentiis: "Al Napoli non esiste nessun caso". E spiega la conferenza annullata di Allegri

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio nel momento più delicato della stagione del Napoli. Dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Porto, che hanno portato a sette il numero di ko nelle prime quattordici partite, il presidente azzurro è intervenuto sul proprio profilo X per chiarire la situazione all'interno del club. Al centro del suo messaggio soprattutto la decisione di annullare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Lazio, una scelta che aveva alimentato ulteriori interrogativi sul clima a Castel Volturno, considerata anche la tempistica, coi giornalisti già presenti al Training Center e l'annuncio a dieci minuti dall'inizio.

De Laurentiis: "Ho preferito bloccare la conferenza. In ritiro bisogna evitare distrazioni"

Il patron partenopeo ha voluto innanzitutto smentire l'esistenza di un caso interno, rivendicando la decisione di cancellare l'appuntamento con i giornalisti: "In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l'ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni".

Il presidente ribadisce la necessità di proteggere la concentrazione della squadra

De Laurentiis ha poi spiegato come la scelta sia legata soprattutto alla volontà di tutelare il gruppo in un momento particolarmente complicato: "Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale". Un intervento con cui il presidente ha cercato di spegnere le polemiche e riportare l'attenzione esclusivamente sul campo, dove il Napoli sarà chiamato a dare una risposta immediata contro la capolista Lazio.