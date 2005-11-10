Vanoli: "La Juve è sempre la Juve, oggi magari ha qualche infortunato ma resta forte"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni specifiche sui bianconeri, da non sottovalutare nonostante il periodo grigio.

Le parole in conferenza del tecnico viola

Ha fatto capire ai nuovi l'importanza della partita contro la Juve?

"Oggi voglio prima ricordare Rogora, simbolo di questa Fiorentina con il Secondo scudetto e mandare un pensiero anche alla tragedia sportiva di Jesus De Miguel. Venendo alla domanda, è la partita ma io parto dall'inizio. Il mio obiettivo è insegnare ai giocatori cos'è la Fiorentina e che quindi questa è la partita. Ma io ai ragazzi ho sempre detto che non so dove arriverò, ma che in campo sicuramente daremo tutto. Gli sto facendo capire con delle immagini cosa significa la gara contro la Juventus per Firenze. Ma in generale tutte le partite dobbiamo capire l'importanza della maglia che indossiamo".

Quali corde ha toccato e che Fiorentina vuole?

"La medicina più bella è stata la vittoria di Sassuolo: vincere aiuta a vincere. Ma io vedevo già la squadra in crescita, vicina a raggiungere questo risultato. Contro Como e Inter avevamo fatto buone prestazioni ma ci è mancata un po' di maturità. Sicuramente la vittoria al Franchi ci manca: ho detto ai ragazzi di continuare con questa voglia di strafare perché i giovani devono essere liberi di provare e sbagliare".

La Juve concede poco con il pressing: sarà un aspetto da migliorare?

"È una chiave su dove questa squadra deve migliorare tanto, non sbagliare quei passaggi in fase di costruzione. Io con una squadra qualitativa in fase difensiva devo essere bravo a tenere la palla. E' una cosa che stiamo allenando: se vogliamo costruire una Fiorentina qualitativa la cosa importante è saper tenere la palla. Ci vuole tempo e lavoro per far questo e noi ogni tanto pecchiamo in questi aspetti, commettiamo troppi errori in fase di costruzione. Sbagliamo nei momenti chiave passaggi incredibili. Fagioli, Pedro, Mastantuono, sto cercando di insegnare loro a capire i momenti della partita".

Cosa pensa della stagione di alti e bassi della Juventus?

"La Juve è sempre la Juve, magari oggi ha un po' di infortunati ma resta forte. Spalletti è molto bravo e che conosce bene Firenze e sa cosa significa questa partita. Lui ha l'esperienza che riesce a far capire l'importanza della partita. Nonostante gli infortunati hanno una rosa importante, ma noi daremo tutto per poter provare a batterla".