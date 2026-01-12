Non esce più al 60' come l'anno scorso? Dimarco: "Non dico nulla, sennò facciamo polemica"

Federico Dimarco, laterale dell'Inter, è stato interpellato anche sulle ripetute sostituzioni dopo circa un'ora di gioco della passata stagione nell'intervista concessa a Sky Sport per analizzare il pari col Napoli di ieri sera. Queste le sue dichiarazioni in merito al differente trattamento riservatogli da mister Chivu rispetto alla gestione Inzaghi:

Ormai è un vero difensore bomber della Serie A. Sembra però ritrovato rispetto alla scorsa stagione. Che era successo?

"Sono d'accordo, io su me stesso sono molto autocritico e cercavo sempre di migliorare per uscire dalle difficoltà vissute lo scorso anno. Ma non riuscivo. Con la fine dell'anno, ripartire con un nuovo allenatore mi ha aiutato tantissimo, il mister ha creduto in me, trasmettendomi tranquillità e facendomi lavorare sulle cose giuste per lui. Ed eccoci qua. Stiamo andando bene, continuiamo a lavorare".

Spesso la vedevamo uscire prima della fine.

"Basta, non dico più niente su questa cosa, sennò creiamo polemiche".