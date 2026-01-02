Roma, si ferma Baldanzi: il motivo e i tempi di recupero per l'infortunio

La Roma si prepara in vista della gara in programma sabato alle 20.45 contro l'Atalanta. Una serata decisamente particolare per il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che ritroverà la Dea dopo averla portata a livelli mai visti nella propria storia. L'allenatore deve però fare i conti con una defezione dell'ultima ora: Tommaso Baldanzi infatti non è presente nel gruppo che partirà alla volta di Bergamo.

Il giocatore infatti è rimasto fuori dalla lista dei convocati per un problema muscolare riportato oggi in allenamento: la zona interessata è quella del retto femorale destro. Le sue condizioni sono da valutare nei prossimi giorni, ma secondo Sky Sport è preventivabile che l'attaccante possa averne per circa 20 giorni. Presente fra i convocati il brasilano Wesley, ancora fermo ai box invece Leon Bailey.

Se dovesse essere confermata la tabella di marcia dunque, Baldanzi potrebbe saltare non soltanto la sfida all'Atalanta, ma anche quelle successive contro il Lecce, il Sassuolo e la doppia gara contro il Torino fra campionato e Coppa Italia. Il tutto nel cuore di un mese, quello di gennaio, che lo vede protagonista, con tante squadre interessate a lui. Dal Verona al Genoa, fino al Pisa: diversi club impegnati nella lotta salvezza stanno monitorando la sua voglia di rilancio.