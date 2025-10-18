Live TMW Roma, Soulé: "Dobbiamo migliorare in avanti, ora testa all'Europa League"

Triplice fischio allo Stadio Olimpico. La Roma perde in casa il big match contro l'Inter: a decidere la partita è stato il gol di Ange Yoan Bonny al minuto 6, sfruttando un errore di posizionamento della retroguardia giallorossa. Per la squadra capitolina si tratta della seconda sconfitta in campionato e la terza stagionale, dopo gli scivoloni casalinghi contro Torino e Lille. Nel post partita, è Matias Soulé a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza la partita. Diretta testuale a cura di TMW.

23.49 - Inizia la conferenza stampa. Come ti spieghi questa sconfitta?

«Non siamo partiti bene, pensavamo che sul gol ci fosse fuorigioco. Poi nella ripresa siamo stati più attenti: loro sono forti e conoscevamo l’importanza di questa partita. Peccato, dobbiamo iniziare ogni gara come abbiamo fatto nel secondo tempo».

Vi manca fare gol? Cosa cambia giocare con Dybala falso nove?

«Ci manca segnare di più, ma stiamo lavorando ogni giorno sulla fase offensiva. Il mister ci chiede di giocare più palloni. Cosa cambia con Paulo? Cerco di giocargli più addosso, mentre con una punta ho più profondità. Oggi in mezzo al campo non c’era molto spazio e, quando cercavo Paulo, c’era Acerbi che non lo mollava. Dobbiamo continuare a lavorare, ma nel secondo tempo è andata meglio. Serve impegno e la voglia di andare oltre».

La gara dello scorso anno a San Siro

«Ho giocato da quinto, loro avevano molta pressione. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non so se quella Roma fosse più forte. Il mister ha altre idee e ci stiamo adattando a ciò che ci chiede. Dobbiamo andare oltre e avere già la testa alla coppa».

23.56 - Termina la conferenza stampa.