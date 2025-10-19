Lewandowski, futuro in bilico? Dalla Spagna: il Barcellona valuta Vlahovic per l'estate

Dopo il rinnovo di De Jong, il Barcellona pensa già al prossimo tassello da confermare nella rosa di Hansi Flick. Chi? Le trattative per il futuro di Eric García si sono intensificate e il club blaugrana si augura di chiudere in tempi brevi, ma secondo il quotidiano catalano SPORT il prossimo in lista è Ferran Torres.

Il "Tiburón" dal Barcellona ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e quindi è uno dei casi più urgenti da sistemare una volta conclusi quelli di quest'anno (estate 2026). Rimarrebbero Lewandowski e Christensen, ma sembra che al momento la dirigenza blaugrana non abbia intenzione di fare loro un'offerta. Ma per l'attaccante spagnolo classe 2000 le cose sono diverse.

Entrambe le parti - stando a quanto riferito - hanno espresso il desiderio di proseguire insieme. Ferran Torres vuole restare al Barcellona e nel club lo vedono come una risorsa strategica. E ha pure migliorato il suo rendimento nelle ultime stagioni, tra gol e lavoro complessivo in attacco. Nel ruolo di centravanti si è calato bene come sostituto di Lewandowski.

Intanto però, fanno sapere dalla Spagna, i nomi di Dusan Vlahovic della Juventus - rinnovo ormai tramontato con la Juve -, Eyong (Levante) e Asllani in forza all'Hoffenheim sono appuntati in lista come alternative. I profili che il direttore sportivo Deco starebbe valutando per l'estate.