TMW Roma, tegola per Gasperini: Dovbyk out per 4-6 settimane. L'esito degli esami

Piove sul bagnato per Gian Piero Gasperini, che sperava di riavere Artem Dovbyk già dopo la sosta e invece deve fare i conti con l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante ucraino. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante della Roma ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro e resterà ai box per un periodo di circa 4-6 settimane.

Nel corso della sua carriera Dovbyk vanta 86 presenze e 54 gol con il Dnipro-1, 59 gettoni e 19 reti con la Roma, 39 apparizioni e 24 centri con il Girona, 37 incontri e 18 gol con il Dnipro, 23 partite e 4 reti con il SonderjyskE, 5 sfide e 3 centri con la formazione delle riserve, 22 match e un gol con il Midtjylland, 9 presenze e 10 reti con le riserve, 3 gettoni con lo Zaria Balti e una con il Cherk. Dnipro.

Gasperini ne aveva parlato così in conferenza stampa: "Lo valuteremo domani (oggi, ndr), non sembra una grande cosa. Per fortuna c'è una sosta di mezzo, ma sono infortuni che magari ti portano via 2-3 settimane e col calcio di oggi sono 5-6 partite. Abbiamo tanti assenti nello stesso reparto, stiamo sopperendo bene. Speriamo di recuperare qualcuno durante la pausa".