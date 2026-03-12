Borussia Dortmund attento! La Premier piomba su Brandt: due club sul numero 10 tedesco

Potrebbero aprirsi le porte della Premier League per Julian Brandt. Il fantasista tedesco infatti, simbolo del Borussia Dortmund, sarebbe ambito da due formazioni del campionato inglese. Il contratto del giocatore infatti andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e già diverse società avrebbero posizionato il mirino su di lui. Secondo quanto riporta Football Insider, su di lui ci sarebbero non solo gli occhi dell’Arsenal ma anche dell’Aston Villa.

I numeri quest’anno, ma non solo, sono senza dubbio importanti. Il numero 10 giallonero è stato impiegato nel corso della stagione per 32 occasioni fra campionato, Coppa di Germania e Champions League andando a segno in tutt’e tre i tornei e raggiungendo la doppia cifra. Sono infatti 10 i gol segnati con tre assist.