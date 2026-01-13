Roma-Torino, che finale! Granata di nuovo avanti, Ilkhan firma il 3-2
TUTTO mercato WEB
Finale thrilling per Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Pochi minuti dopo il pareggio giallorosso, firmato dal sedicenne Arena, i granata si sono portati nuovamente avanti: è Emirhan Ilkhan ad aver firmato la rete del 2-3 in favore degli ospiti di Marco Baroni.
Ilkhan ha battuto Svilar con un bel tap-in, dopo che il portiere aveva negato la rete a Casadei sugli sviluppi di calcio d’angolo.
Articoli correlati
Torino, Baroni: “Mi aspettavo le difficoltà. Nel 2° tempo la squadra ha giocato. Mercato? Sappiamo di cosa c’è ancora bisogno"
Altre notizie Serie A
Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Gasp ha un problema 'centravanti'. Oggi male anche quello in porta, a tre giorni dall'elogio del mister
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile