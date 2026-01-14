Roma-Torino, domenica si rigioca a campo invertito. Baroni: "Sarà un'altra partita"

Al termine di Roma-Torino di Coppa Italia, Marco Baroni ha parlato così del suo Torino e del successo di stasera contro la Roma, che manda i granata ai quarti di Coppa Italia: "Rispetto alla gara di campionato all'Olimpico, sono due squadre diverse. Spesso abbiamo giocato troppi bassi, io voglio un calcio di ritmo: ci stiamo lavorando. Oggi era difficile, venire qui con questo spessore ed energia non era facile. Mi complimento con i ragazzi, il passaggio del turno è un premio a società e tifosi: siamo stati bravi".

Per tanti, la Coppa Italia è uno spreco di energia.

"Più partite fai, più stai facendo qualcosa di importante. Anzi, il format ti costringe ad andare fuori contro squadre più forti: noi non siamo avvantaggiati su questo".

Rincontrerete la Roma tra pochi giorni...

"Sarà un'altra partita, servirà lo stesso piglio e la stessa aggressione. Questa Roma non la devi tenere vicina all'area, quindi servirà nuovamente sacrificio e compatteza, ma anche gioco: come fatto oggi".