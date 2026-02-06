"Roma, Ranieri riapre a Totti". La prima pagina de Il Messaggero è sui giallorossi

È di ieri la notizia di un possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti nelle vesti di dirigente. La conferma è arrivata ieri per bocca di Claudio Ranieri e oggi Il Messaggero decide di aprire con questo argomento la prima pagina della sua edizione odierna: "Roma, Ranieri riapre a Totti - si legge -. Il dirigente rivela: 'I Friedkin stanno pensando al ritorno'".

"Ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma. Francesco è una parte della Roma - l'ammissione a Sky Sport del senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin - Mi sembra che il nuovo stadio lo dica ampiamente, quanto sono coinvolti. Hanno preso un allenatore per tre anni, la richiesta è stata chiara: vogliamo essere in Champions League. Poi ci sarà l’anno in cui magari vincerai lo scudetto e l’anno in cui faticherai. Non si può dire a un allenatore devi fare questo o quello. A fine anno si vede, e non parlo di classifica, ma di numero di giocatori che il nostro allenatore reputa blocco. Io so che lui vuole uno zoccolo duro di 15-16. Il nostro obiettivo è portarli, domani, dopodomani? Io sono un ex allenatore, li avrei voluti ieri. Però non si può fare tutto subito, siamo uniti e quando Gasperini parla non dice una virgola fuori posto. Ai Friedkin dico sempre che sono d’accordo con lui, perché è un uomo di grande visione. Però dobbiamo avere il tempo di arrivare a quella visione".