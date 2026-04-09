La decisione dei Friedkin sul futuro di Gasperini e la rivoluzione della Roma

Una decisione forte e decisa. La famiglia Friedkin, come emerso anche negli scorsi giorni, vuole andare avanti con Gian Piero Gasperini. Il tecnico gode della fiducia della proprietà che vede in lui l'uomo giusto per portare avanti il progetto giallorosso. Un allenatore capace di valorizzare gli acquisti ma che ha chiaramente bisogno di una cosa: sintonia. Quella che può tornare con Claudio Ranieri, col quale i rapporti non sono stati più idilliaci come un tempo ma che difficilmente (usiamo un eufemismo) potrà esserci ancora con il ds Ricky Massara. La diplomazia della proprietà americana dovrà fare i conti con la realtà e con un futuro dove cambierà tanto, tantissimo. Ma non in panchina.

Cambieranno giocatori in squadra, in rosa: Gasp ha chiesto per esempio alla dirigenza il rinnovo di Zeki Celik ma a fronte di una richiesta importante, gli uomini mercato non hanno mai fatto una proposta ufficiale. Può partire semmai Evan N'Dicka come grande sacrificato, il tecnico ovviamente vorrà più di un rinforzo dietro considerate anche le garanzie fisiche non costanti di Mario Hermoso. La piazza intanto è 'agitata' con la vecchia guardia, da capire quale sarà il destino dei rinnovi di Gianluca Mancini (più probabile) e di Bryan Cristante (un po' meno..). Il tecnico vuole tenere assolutamente Mile Svilar, le proposte di mercato per Manu Koné potrebbero spingere i Friedkin a una riflessione netta e con Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy ai titoli di coda della loro avventura, così come tanti altri acquisti recenti del club come Devyn Rensch, Jan Ziolkowski e Daniele Ghilardi, la rivoluzione è dietro l'angolo.

Sarà firmata da Gian Piero Gasperini, per il quale il messaggio da parte dei Friedkin è arrivato. Conferma, fiducia. Ora parte quello dell'allenatore. 'Sintonia'. E' la cosa che chiede più d'ogni altra. E con Ranieri ci sono tutti i presupposti per ritrovarla.