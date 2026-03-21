Roma, tutti in discussione: Gasperini-Ranieri, per il CorSera il rapporto è teso più che mai

In casa Roma il finale di stagione rischia di trasformarsi in un vero e proprio esame per tutti. Dopo l’eliminazione dall’Europa League e un rendimento lontano dalle aspettative, anche la posizione di Gian Piero Gasperini non è più così solida. Come riportato dal Corriere della Sera, il progetto costruito attorno al tecnico, al direttore sportivo Ricky Massara e al consulente Claudio Ranieri non ha dato i risultati sperati e difficilmente verrà confermato in blocco.

Secondo quanto riferito, a Trigoria si è svolto un vertice con il vicepresidente Ryan Friedkin per analizzare la situazione. “Mescolare Gasperini, Massara e Ranieri sarebbe stata cosa buona e giusta, ma l’opera non è riuscita – scrive il quotidiano – la Roma di oggi non sarà la Roma di domani. I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto e da giovedì sera neppure il tecnico”.

L’eliminazione europea ha lasciato strascichi pesanti, anche se durante l’incontro non ci sarebbero stati scontri diretti. La società, però, guarda con preoccupazione ai numeri della stagione, in particolare a una difesa che ha incassato dodici gol nelle ultime cinque partite e a un totale di quattordici sconfitte complessive.

Non solo risultati: sarebbe teso anche il rapporto tra Gasperini e Ranieri, mentre il mercato estivo potrebbe portare a scelte dolorose. Senza qualificazione in Champions, il rischio di un nuovo anno zero è concreto e per sistemare i conti potrebbero essere necessarie cessioni importanti, con i nomi di Koné, Ndicka, Svilar e Pisilli tra i più citati.