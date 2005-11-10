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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 novembre

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
08.11.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

SASSUOLO, VALUTAZIONI IN CORSO SU AQUILANI DOPO IL KO CON LA ROMA. E SPUNTA D'AVERSA. DALL'ARGENTINA RILANCIANO: "ICARDI VUOLE TORNARE IN SERIE A, JUVE IN POLE DOPO IL NO DELL'INTER". INTER, RINNOVO CALHANOGLU IN SALITA: DISTANZA SULL'INGAGGIO, JUVENTUS E COMO OSSERVANO. NAPOLI, ANGUISSA NEL MIRINO DEL BESIKTAS DI ITALIANO.

La pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. Il tecnico neroverde è sempre più in bilico dopo il quinto ko consecutivo, il sesto nelle ultime sette partite. Una crisi di risultati che ha fatto precipitare la situazione e che potrebbe spingere la società a prendere provvedimenti durante la sosta per le nazionali. Come riferito da Sky Sport, per la prima volta dall'inizio della stagione il club valuterà concretamente la possibilità di intervenire sulla guida tecnica, avviando una riflessione approfondita sulla posizione dell'allenatore. Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma la posizione di Aquilani è considerata a rischio. La sosta rappresenterà un'occasione per analizzare il rendimento della squadra e valutare se proseguire con l'attuale allenatore oppure dare una svolta alla stagione. In caso di esonero, uno dei nomi che potrebbe entrare in corsa è quello di Roberto D'Aversa, profilo già accostato alla panchina neroverde. Non si tratta però di una scelta definita: la società avrà tempo per esaminare anche eventuali alternative prima di decidere come affrontare la ripresa del campionato.

Il mercato invernale potrebbe riportare in Italia, stavolta per davvero, un attaccante che in Serie A ha lasciato un segno indelebile. Mauro Icardi vuole rimettersi in gioco nel campionato italiano e la Juventus starebbe valutando concretamente il suo profilo. A rilanciare l'indiscrezione è il portale argentino TyC Sports, secondo cui il club bianconero rappresenterebbe oggi la destinazione più accessibile per il centravanti classe 1993, rimasto senza contratto dopo la conclusione della sua avventura al Galatasaray lo scorso giugno. Prima di guardare altrove, Icardi avrebbe provato a riaprire una porta che per lui ha sempre un significato particolare: quella dell'Inter. L'argentino si sarebbe persino dichiarato disponibile a un taglio importante dello stipendio e ad accettare un ruolo marginale nelle gerarchie offensive di Cristian Chivu. Da Milano, però, è arrivato un rifiuto senza possibilità di interpretazioni. Giuseppe Marotta, prima della sfida contro il Feyenoord, ha infatti escluso categoricamente un possibile ritorno, chiarendo che Icardi non rientra nei programmi della Beneamata. Ecco allora che prende corpo l'ipotesi Vecchia Signora. A rendere particolarmente suggestiva la candidatura bianconera è la presenza di Luciano Spalletti, allenatore che conosce bene Icardi e con il quale l'argentino ha vissuto alcune delle migliori stagioni della propria carriera. Insoddisfatta di Woltemade e Kolo Muani, la Juventus cerca maggiore peso offensivo e proprio un centravanti con esperienza internazionale come Maurito potrebbe rappresentare la soluzione giusta.

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei principali nodi da risolvere in casa Inter. Il centrocampista turco, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, vorrebbe continuare la propria esperienza in nerazzurro, ma la trattativa per il prolungamento è ancora in una fase interlocutoria. Come riferisce Tuttosport, ci sono già stati i primi contatti tra il direttore sportivo Dario Baccin e l'agente Gordon Stipic, senza però passi avanti decisivi. La distanza riguarda soprattutto l'aspetto economico. Calhanoglu percepisce circa 6,5 milioni di euro a stagione e vorrebbe un rinnovo biennale a cifre simili. L'Inter, invece, valuta una proposta più contenuta, considerando l'età del giocatore, che compirà 33 anni a febbraio, e i problemi fisici delle ultime stagioni: undici infortuni muscolari e oltre 200 giorni di indisponibilità. La società preferirebbe un accordo annuale con opzione, caratterizzato da una parte fissa più bassa e bonus legati al rendimento. Nei giorni scorsi Giuseppe Marotta aveva comunque rassicurato sull'andamento dei dialoghi: "Non siamo in una situazione di ansia per quanto concerne i rinnovi, c'è solo un giocatore che è in scadenza di contratto, ed è Calhanoglu, con cui abbiamo un ottimo rapporto". Intanto, attorno al centrocampista si muovono diversi club. Oltre agli interessamenti dalla Turchia, senza offerte finora ritenute adeguate, il suo nome è stato accostato alla Juventus. Secondo Tuttosport, anche il Como starebbe valutando il profilo del regista, considerato un possibile innesto d'esperienza per la squadra di Cesc Fabregas.

Il Besiktas di Vincenzo Italiano è in difficoltà: una sola vittoria nelle ultime cinque, contro il Basaksehir il 26 ottobre scorso, poi due sconfitte contro Celtic in Europa e Trabzonspor in Super Lig, poi il pareggio faticoso 2-2 contro il Kasimpasa. Oggi la sfida contro il Genclerbirligi, ma la vetta si allontana e serve vincere per provare a non perdere il treno europeo. Così il tecnico italiano aspetta rinforzi e il primo grande obiettivo è un centrocampista di spessore per il suo reparto mediano. Secondo quanto raccolto da TMW, il primo obiettivo di Italiano sarebbe André Zambo Frank Anguissa del Napoli. Il trentenne di Yaoundé è in scadenza nell'estate che verrà e le trattative per il rinnovo sono più che in stallo. Non solo: il momento del Napoli certo non aiuta e non dà forza alla dirigenza nelle trattative sui nuovi contratti e c'è da immaginare che Anguissa adesso voglia valutare anche un progetto importante a livello sia sportivo che economico per il prosieguo di carriera. Non gli mancano certo le pretendenti, tra paesi arabi, Serie A e grandi leghe europee. Il centrocampista che abbini qualità, quantità, esperienza e struttura manca però in questo momento, quanto meno un altro giocatore di personalità che riesca a dare tanto a un Besiktas che nei momenti di difficoltà fatica a reagire. La differenza tra la qualità del Besiktas e la rosa per esempio del Galatasaray è lampante ed evidente. L'ambizione di Italiano è forte e concreta, i rinforzi per gennaio sono necessari. E quello di Anguissa può essere un nome caldo.

DALL'INGHILTERRA: NO DI DIDIER DESCHAMPS ALLA PANCHINA DEL MANCHESTER UNITED

A poche ore dalla seconda lista dei convocati di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia, il nome del suo predecessore Didier Deschamps è tornato a fare capolino. Secondo il noto tabloid inglese Daily Mirror, la dirigenza del Manchester United avrebbe infatti effettuato un tentativo per ingaggiare il tecnico cinquantottenne e sostituire Michael Carrick, sulla graticola per via di un ruolino disastroso in Premier League che vede i Red Devils al 17esimo posto dopo una sola vittoria in 9 giornate. L'ex commissario tecnico dei Bleus, libero da vincoli contrattuali dopo l'addio alla nazionale seguito al quarto posto nei Mondiali del 2026, era considerato il profilo ideale per carisma, palmarès e disponibilità immediata a costo zero. Tuttavia, l'assalto dei dirigenti dei Red Devils si è scontrato con un netto rifiuto: Deschamps ha declinato l'offerta, spiegando di non essere interessato all'incarico e preferendo valutare con calma il proprio futuro.

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