Walter Novellino: "Roma squadra vera. Napoli, le polemiche non mi piacciono. Il nuovo Perugia..."

"La Roma fino alla fine darà fastidio all'Inter e alla Lazio, ne sono sicuro. È una squadra vera". Così a TuttoMercatoWeb.com Walter Novellino, ex allenatore di - tra le altre - Palermo, Venezia e Sampdoria e oggi consulente del Perugia.

Il Napoli non dorme sonni tranquilli. Come vede la situazione in casa azzurri?

"Allegri è arrabbiato, giusto che sia così. Però bisogna tenere conto dei tanti infortuni di questa squadra. Le polemiche tra Lucca e De Bruyne non mi sono piaciute, non sono un bel segnale. Ma il Napoli ne uscirà".

E la B mister?

"Mi piace molto il Modena. Belotti fa gol, continuerà a fare grandi cose. Poi c'è una società importante dietro. E il pubblico è straordinario. Credo molto nel Modena. Ma il Palermo è il Palermo e manca poco per coronare il sogno".

Il Perugia, intanto, è passato di mano da Faroni ad Arena Curi.

"Affare chiuso. Arrivano persone che vogliono bene al Perugia. Tutto ripartirà alla grande. La squadra sta già facendo bene, ha avuto qualche infortunio ma alla fine raggiungerà un risultato importante".

C'è ancora spazio per Novellino nel nuovo Perugia?

"Sono con Alessandro ( Gaucci, ndr). Lavoriamo. E do una mano volentieri ogni volta che mi viene chiesto qualcosa".