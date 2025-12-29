Roma, Wesley: "Abbiamo lavorato per correggere gli errori con la Juve, vogliamo vincere"

Il centrocampista della Roma, Wesley, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Genoa, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Wesley ha analizzato il lavoro svolto durante la settimana dopo la sconfitta con la Juventus e ha espresso fiducia per la gara dell'Olimpico.

Wesley, ancora oggi c'è una buona atmosfera qui all'Olimpico. Su cosa avete lavorato questa settimana dopo la delusione contro la Juventus?

"Abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato e cosa possiamo fare di meglio. Penso che sia stato questo il focus principale. Spero che oggi facciamo tutto ciò che abbiamo allenato questa settimana e che possiamo uscire con la vittoria."

Come avete affrontato mentalmente la preparazione di questa partita?

"Abbiamo lavorato duro e abbiamo cercato di correggere gli errori che abbiamo commesso contro la Juventus. Ovviamente c'è stata un po' di delusione, ma ci siamo concentrati sulle richieste dell'allenatore e ci siamo preparati per questa partita."