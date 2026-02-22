La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza

E' una Roma in piena emergenza quella che stasera affronta la Cremonese, nel match valido per la 26^ giornata di Serie A. Tante mancanze soprattutto nel reparto offensivo, visto che Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Dybala e Soulé ma anche di Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy. Un concentrato di indisponibili nell'ultimo terzo di campo, che ha portato il tecnico ad accelerare i tempi di inserimento di uno degli ultimi nuovi arrivati.

Si tratta di Bryan Zaragoza, di proprietà del Bayern Monaco e giunto in giallorosso dopo una prima parte di stagione vissuta con la maglia del Celta Vigo. Lo spagnolo classe 2001, come sottolineato dal Corriere dello Sport, non ha esattamente tutte le caratteristiche del giocatore offensivo caro a Gasperini: in particolare, è un po' indisciplinato tatticamente e poco incline alla difensiva. Tuttavia la rapidità, gli scatti, i dribbling e la fantasia rappresentano caratteristiche interessanti che la Roma può mettere in campo per la corsa Champions.

Per il momento ha giocato due spezzoni di partita contro Cagliari e Napoli, fornendo un assist a Malen nel 2-2 contro i partenopei di Conte. Contro la Cremonese può partire da trequartista di sinistra, con Pellegrini sul fronte opposto a formare una coppia a supporto dell'attaccante Olandese ex Aston Villa.