Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'Italia bussa di nuovo alla porta della Premier League: il colpo che la Serie A sogna

L'Italia bussa di nuovo alla porta della Premier League: il colpo che la Serie A sognaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:26Altre Notizie
Redazione TMW

Il mercato di gennaio si sta avvicinando sempre di più. La finestra invernale dei trasferimenti da qualche anno è davvero un'occasione unica per i club per rinforzarsi con colpi importanti e non solo con operazioni minori per puntellare l'organico. Anche per questo motivo già in questo periodo i tifosi valutano quelle che potrebbero essere le grandi manovre dei club e sono pronti a scommettere sulle piattaforme di riferimento i colpi più interessanti. Ad esempio con casino bonus è già possibile anticipare o prevedere gli affari dei club italiani.

Occhio alla Roma: il colpo che sta pianificando
C'è una squadra in Serie A che, forse più di altre, ha necessità di intervenire ed è la Roma di Gian Piero Gasperini, tra le sorprese di questo avvio di campionato. Il reparto sotto osservazione è l'attacco. Nonostante i risultati positivi e la classifica che sorride, i giallorossi sanno bene dall'estate che bisognava rinforzare sia le corsie laterali che l'attacco dato che il giovanissimo Ferguson è vittima di problemi fisici e Dovbyk - anche lui vittima di infortuni - non incide e fino a pochi mesi fa era addirittura sul mercato. Dunque, ecco spuntare un nome possibile. Un profilo che ritorna. Un giocatore che conosce già molto bene il campionato italiano.

Un altro arrivo dalla Premier League?
Si tratta di Joshua Zirkzee, olandese, anni 24, attaccante in uscita dal Manchester United. Un profilo molto interessante, un calciatore che conosce bene il nostro campionato avendo vissuto due anni fa con Thiago Motta a Bologna una stagione super, talmente importante da convincere lo United, dopo Hojlund, a un altro super investimento dall'Italia. Ma, come per l'ex Atalanta, anche Zirkzee ha fatto fatica in Premier e, nel frattempo, lo United ha continuato a rinforzare l'attacco con un'altra operazione dispendiosa, ovvero quella di Sesko. Ecco perché, dato il poco spazio, Zirkzee a gennaio può partire. La Roma è interessata a lui. Ci sono già stati i primi contatti con il club di Manchester e con l'entourage del giocatore. Sondaggi esplorativi, come succede spesso in questi casi, per capire la fattibilità dell'operazione, per comprendere costi, modalità d'intervento e, in generale, la spesa complessiva. Gennaio è una finestra comunque particolare perché dura appena un mese e quindi bisogna muoversi in anticipo. La Roma lo ha fatto.

Perché Zirkzee può essere la svolta per la Roma
Gasperini apprezzerebbe un centravanti capace di giocare quasi come rifinitore più che come punta centrale di finalizzazione. Questo perché, per il modo di giocare della Roma, sarebbe importante avere al centro dell'attacco una sorta di boa, un riferimento offensivo capace di giocare il pallone, di abbassarsi, di lavorare di sponda e con qualità nel fraseggio. Tutte qualità che Zirkzee ha e che aveva messo in mostra nel Bologna di Thiago Motta, squadra efficace ma anche bella da vedere, esteticamente apprezzabile. Zirkzee all'età di 24 anni si sente pronto per diventare riferimento offensivo della Roma. Ha le qualità giuste e il peso di una carriera per cui ora è pronto a decollare. L'esperienza inglese non è andata come si immaginava, ma questo è un destino comune a molti. Lo stesso Hojlund dopo due anni ha scelto di ripartire altrove e in estate ha accettato l'offerta del Napoli che intanto aveva perso Lukaku per infortunio. La società di De Laurentiis, oltre al danese, aveva pensato proprio a Zirkzee, ma lo United in quel periodo lo aveva blindato. Adesso la situazione può cambiare dato che l'olandese anche in questa prima parte di stagione, la seconda in Premier, ha giocato poco e ora apre all'addio. Vorrebbe avere chance altrove e l'Italia, che conosce, è un Paese dove può rilanciarsi. Chiaramente per la fumata bianca serviranno diversi fattori ma al momento si resta al puro interesse della Roma e all'apertura del giocatore. Per la riapertura ufficiale del mercato, 2 gennaio, c'è ancora un po' di tempo. Intanto l'idea c'è, è viva, e la soluzione è gradita da entrambi. Zirkzee alla Roma è un affare possibile, vedremo se anche realizzabile alla riapertura del mercato.

Articoli correlati
Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in... Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in 10
Zirkzee titolare a sorpresa, Dorgu dal 1': Manchester United-Everton, le formazioni... Zirkzee titolare a sorpresa, Dorgu dal 1': Manchester United-Everton, le formazioni ufficiali
Roma su Zirkzee, lo United non ha deciso se cederlo. Nessun problema commissioni Roma su Zirkzee, lo United non ha deciso se cederlo. Nessun problema commissioni
Altre notizie Altre Notizie
L'Italia bussa di nuovo alla porta della Premier League: il colpo che la Serie A... L'Italia bussa di nuovo alla porta della Premier League: il colpo che la Serie A sogna
Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni... Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
Un caso raro in Premier: Everton in 10 per lite tra compagni Un caso raro in Premier: Everton in 10 per lite tra compagni
Luis Henrique e l'Inter, storia già finita? I possibili scenari per il suo futuro... Luis Henrique e l'Inter, storia già finita? I possibili scenari per il suo futuro
Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere le gare di Juventus e Napoli Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere le gare di Juventus e Napoli
Le partite di oggi: il programma di martedì 25 novembre Le partite di oggi: il programma di martedì 25 novembre
Sassuolo-Pisa 2-2: il tabellino della gara Sassuolo-Pisa 2-2: il tabellino della gara
Torino-Como 1-5: il tabellino della gara Torino-Como 1-5: il tabellino della gara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
2 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 novembre
4 De Zerbi non vuole farselo scippare, il Marsiglia accelera l'acquisto definitivo di O’Riley
5 Lazio, spalle al muro per il Costo del Lavoro Allargato: obbligo plusvalenze a gennaio
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.1 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.2 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
Immagine top news n.3 Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
Immagine top news n.6 Gravina, no alle dimissioni anche senza Mondiali. Niente rinvio in A, Italia-Irlanda del Nord a Bergamo
Immagine top news n.7 Juventus alla prova Bodo/Glimt, Spalletti: "Temo il freddo e il campo". Gatti influenzato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”
Immagine news Serie A n.2 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Raspadori: "Riparto da qui per costruirmi una continuità. All'Atletico sto benissimo"
Immagine news Serie A n.2 Salsano: "Qualche mese potevo andare alla Juve con Mancini, ma non ci fu accordo"
Immagine news Serie A n.3 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine news Serie A n.4 Genoa, il neo ds Lopez al lavoro per sistemare i giocatori in scadenza: in primis Martin
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine news Serie A n.6 L'Inter è già ai playoff di Champions. Altri quattro punti per evitarli, ma avversarie top
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia in crisi nonostante Donadoni. Possibile ritorno di Riccardo Pecini
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, torna la vittoria dopo un mese e mezzo. Bellemo: "Serve serenità"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: quattro giocatori in vetta. In due sono del Venezia
Immagine news Serie B n.4 Bari, De Laurentiis in arrivo in città. Per adesso nessuna decisione su Magalini e Caserta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: Tiritiello della Virtus Entella sul podio. E al secondo posto
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: Monza troppo superiore, rinascita Mantova. Crisi Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana incorona la squadra più forte della Serie C: “Il Vicenza ha qualcosa in più delle altre”
Immagine news Serie C n.2 Forlì, Cappelli: "Non vendo ad avventurieri. Aperto solo a persone serie"
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: "Gruppo straordinario, vittoria dedicata al presidente e a Renzo Luchini"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Marani ieri al CONI per incontrare il presidente Luciano Buonfiglio
Immagine news Serie C n.5 Livorno-Torres 3-1 e Perugia-Vis Pesaro 3-1: highlights e gol dei posticipi di Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Mastroianni decolla con la Pro Patria e prende la vetta del Girone A
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.5 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.6 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…