Zirkzee titolare a sorpresa, Dorgu dal 1': Manchester United-Everton, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Manchester United-Everton, ultima partita prevista per la dodicesima giornata di Premier League. Imprevisto dell'ultimo momento per Ruben Amorim: Matheus Cunha non prende parte alla gara dopo aver subito un colpo alla testa in allenamento. Al suo posto Joshua Zirkzee (dal passato al Bologna) parte titolare per la prima volta in questa stagione per i Red Devils.
Benjamin Sesko è fuori per un infortunio al ginocchio, quindi l’attaccante diciottenne Shea Lacey viene convocato per la panchina per la prima volta. Yoro sostituisce Maguire in difesa, Lisandro Martinez torna convocato per la prima volta da febbraio, dopo un importante intervento al ginocchio. Presente dal 1' l'ex Juve De Ligt, così come l'ex Lecce Dorgu.
Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Amad, Mbeumo, Zirkzee.
A disposizione: Bayindir, Dalot, Martinez, Mount, Malacia, Ugarte, Heaven, Mainoo, Lacey.
Allenatore: Amorim.
Everton (4-2-3-1): Pickford, Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Coleman, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.
A disposizione: Travers, King, McNeil, Beto, O’Brien, Dibling, Alcaraz, Aznou, Iroegbunam.
Allenatore: Moyes.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham 4-1
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
* una partita in meno