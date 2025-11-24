Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in 10

È finita a Old Trafford una partita da lasciare col fiato sospeso, ma coincisa con l'impresa eroica dell'Everton. Un trionfo tattico per i Toffees, rimasti in 10 contro 11 dal minuto 13 per la folle espulsione di Gueye (schiaffo al compagno Keane) e capaci di segnare la rete della vittoria con Dewsbury-Hall al 29'.

Prestazione piuttosto disastrosa del Manchester United in superiorità numerica ma soprattutto chance persa dall'ex Bologna Zirkzee di entrare nelle grazie di mister Amorim: partito titolare questa sera, non è riuscito a incidere e si è visto negare un gol di testa da Pickford.

Esulta l'Everton, che sbanca The Theatre of Dreams e aggancia proprio i Red Devils in classifica a 18 punti, in nona posizione in Premier League. Brutta battuta d'arresto invece per lo United, in casa e di fronte ai propri tifosi.

Il risultato

Manchester United-Everton 0-1

29' Dewsbury-Hall (E)

Formazioni ufficiali

Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Amad, Mbeumo, Zirkzee.

A disposizione: Bayindir, Dalot, Martinez, Mount, Malacia, Ugarte, Heaven, Mainoo, Lacey.

Allenatore: Amorim.

Everton (4-2-3-1): Pickford, Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Coleman, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

A disposizione: Travers, King, McNeil, Beto, O’Brien, Dibling, Alcaraz, Aznou, Iroegbunam.

Allenatore: Moyes.

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley - Chelsea 0-2

Bournemouth - West Ham 2-2

Brighton - Brentford 2-1

Fulham - Sunderland 1-0

Liverpool - Nottingham Forest 0-3

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Newcastle - Manchester City 2-1

Domenica 23 novembre

Leeds - Aston Villa 1-2

Arsenal - Tottenham 4-1

Lunedì 24 novembre

Manchester United - Everton 0-1

CLASSIFICA

1. Arsenal 29

2. Chelsea 23

3. Manchester City 22

4. Aston Villa 21

5. Crystal Palace 20

6. Sunderland 19

7. Bournemouth 19

8. Brighton 19

9. Tottenham 18

10. Everton 18

11. Manchester United 18

12. Liverpool 18

13. Brentford 16

14. Newcastle 15

15. Fulham 14

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2