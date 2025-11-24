Zirkzee fermato da Pickford, lo United cade 1-0 a Old Trafford: impresa Everton in 10
È finita a Old Trafford una partita da lasciare col fiato sospeso, ma coincisa con l'impresa eroica dell'Everton. Un trionfo tattico per i Toffees, rimasti in 10 contro 11 dal minuto 13 per la folle espulsione di Gueye (schiaffo al compagno Keane) e capaci di segnare la rete della vittoria con Dewsbury-Hall al 29'.
Prestazione piuttosto disastrosa del Manchester United in superiorità numerica ma soprattutto chance persa dall'ex Bologna Zirkzee di entrare nelle grazie di mister Amorim: partito titolare questa sera, non è riuscito a incidere e si è visto negare un gol di testa da Pickford.
Esulta l'Everton, che sbanca The Theatre of Dreams e aggancia proprio i Red Devils in classifica a 18 punti, in nona posizione in Premier League. Brutta battuta d'arresto invece per lo United, in casa e di fronte ai propri tifosi.
Il risultato
Manchester United-Everton 0-1
29' Dewsbury-Hall (E)
Formazioni ufficiali
Manchester United (3-4-2-1): Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Amad, Mbeumo, Zirkzee.
A disposizione: Bayindir, Dalot, Martinez, Mount, Malacia, Ugarte, Heaven, Mainoo, Lacey.
Allenatore: Amorim.
Everton (4-2-3-1): Pickford, Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Coleman, Gueye, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.
A disposizione: Travers, King, McNeil, Beto, O’Brien, Dibling, Alcaraz, Aznou, Iroegbunam.
Allenatore: Moyes.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham 4-1
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton 0-1
CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18
10. Everton 18
11. Manchester United 18
12. Liverpool 18
13. Brentford 16
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
