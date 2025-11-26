Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Bremer è pronto al rientro: Spalletti conta su di lui per la svolta tattica

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 10:19Serie A
Simone Lorini

Manca ormai poco al rientro in campo di Gleison Bremer: il difensore centrale (fuori dal 27 settembre), sta lavorando tutti i giorni alla Continassa per accelerare il recupero post infortunio al menisco e successiva operazione. Gleison ha messo nel mirino la sfida del Maradona contro il Napoli del 7 dicembre. E i tempi dovrebbero essere rispettati, salvo intoppi dell’ultimissima ora.

Bremer confida di rientrare anche gradualmente in condizione, dunque verosimilmente non si vedrà a pieno regime sin da subito, ma sarà centellinato come da programma di recupero già concordato tra staff tecnico, area Performance e lo stesso calciatore. Lunedì si capirà meglio il suo orizzonte, perché potrebbe essere il giorno del ritorno - parziale - in gruppo, in modo da avere una settimana di sedute per calibrarsi e caricarsi, evidenzia Tuttosport.

Ecco, a proposito del mister: sin da subito il legame tra i due si è rivelato solidissimo e Spalletti farà grande affidamento su di lui anche per consegnare una guida più sicura al gruppo, parso spaesato e “silenzioso” - forse troppo - dopo le ultime uscite. E se la personalità tornerà a farsi un fattore, Spalletti spera di recuperarne una buona dose proprio dal centrale, che mette il recupero nel mirino e che sotto l’albero di Natale non vorrebbe nient’altro che la continuità a cui ambisce, e che vede come primo mini obiettivo da qui alle prossime settimane.

