Roma, Zirkzee sotto controllo: lui vuole lasciare lo United, Carrick può aprire all'addio

Il mercato della Roma non si ferma a Malen e Robinio Vaz. Garantisce il Corriere dello Sport, in edicola oggi: la dirigenza giallorossa, nella fattispecie il direttore sportivo Massara, non molla l'osso e insiste per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese classe 2001, dal passato al Bologna e ora al Manchester United, non ne vuole più sapere di Old Trafford e l'indizio è arrivato anche dai social.

Infatti, il giocatore avrebbe tolto il club inglese dalla bio del suo profilo personale di Instagram, quasi un segnale di fumo per i giallorossi che tengono sempre le antenne dritte in proposito. Dopo la partenza di Amorim e l'esperimento Fletcher andato male, i Red Devils ora si appoggiano a Carrick in panchina e - stando al quotidiano romano - il nuovo allenatore potrebbe anche aprire alla partenza. Situazione in continua evoluzione dunque, ma la Roma resta in allerta.

La dirigenza capitolina potrebbe fiondarsi con decisione su Zirkzee ad una condizione: in caso di un addio tra Dovbyk e Ferguson. Insomma, le uscite si tramuterebbero in nuovi ingressi. Intanto le cifre dell'operazione Malen sono note: la chiave per la chiusura dell'operazione con l'Aston Villa è stata la formula, con la fumata bianca arrivata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con l'inserimento di una clausola di riscatto fissata a 25 milioni, destinata a diventare obbligatoria in caso di qualificazione a una coppa europea nella prossima stagione (Champions ed Europa League, non Conference e nessuna condizione legata alle presenze).