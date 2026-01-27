Pazza idea Pescara. Dopo Brugman si sogna un altro grande ritorno: Lorenzo Insigne

Dopo il ritorno di Gaston Brugman, che arriverà a Pescara nel primo pomeriggio di oggi per le visite mediche e la firma sul contratto prima di aggregarsi ai compagni sotto la guida di mister Gorgone nella giornata di domani, il club abruzzese sembra voler concretizzare un’altra pazza idea.

Come riporta Il Centro la dirigenza biancazzurra vuole provare a riportare a Pescara quel Lorenzo Insigne che tutt’ora è svincolato dopo l’esperienza in Nord America con la maglia del Toronto FC dove ha messo a segno 19 gol in 76 presenze. Il no della Lazio, che ha virato su Daniel Maldini dell’Atalanta per rinforzare l’attacco, fa sperare gli abruzzesi anche se sul giocatore nelle ultime ore si sarebbe mosso anche quel Napoli dove il classe ‘91 ha scritto pagine di storia (122 reti in 434 presenze) che potrebbe garantirgli di giocare ancora in Serie A.

Il Pescara in cuor suo spera nel ritorno di uno dei protagonisti della promozione in Serie A nel 2011/12 quando mise a segno 20 reti in 38 presenze, ma si tratta di un sogno che potrebbe restare chiuso nel cassetto. A meno che non ci metta del suo quel Marco Verratti che di Insigne è stato compagno in Abruzzo e in Nazionale.