TMW Hellas Verona in silenzio stampa al Tardini: "Perpetrata un'ingiustizia nei confronti di club e città"

Hellas Verona in silenzio stampa, al Tardini non parlerà né Sammarco né la dirigenza dopo il 2-1 maturato al 92'. La motivazione di questa scelta è stata spiegata a microfoni spenti: gli scaligeri sostengono sia stata perpetrata un'ingiustizia nei confronti non solo del club, ma anche di tifosi e città.

Il riferimento è ovviamente al rosso sventolato a Orban dopo dieci minuti: l'attaccante ha protestato in modo scomposto per un fallo non concesso e subito il sig. Pairetto ha estratto il cartellino rosso.