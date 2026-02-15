TMW
Hellas Verona in silenzio stampa al Tardini: "Perpetrata un'ingiustizia nei confronti di club e città"
TUTTO mercato WEB
Hellas Verona in silenzio stampa, al Tardini non parlerà né Sammarco né la dirigenza dopo il 2-1 maturato al 92'. La motivazione di questa scelta è stata spiegata a microfoni spenti: gli scaligeri sostengono sia stata perpetrata un'ingiustizia nei confronti non solo del club, ma anche di tifosi e città.
Il riferimento è ovviamente al rosso sventolato a Orban dopo dieci minuti: l'attaccante ha protestato in modo scomposto per un fallo non concesso e subito il sig. Pairetto ha estratto il cartellino rosso.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Bologna, Sartori: "I contratti dei giocatori non centrano nulla con il nostro percorso, lo dico per l'ultima volta"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile