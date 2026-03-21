Arbeloa: "Mbappé è al 100%. Sono pronto a mettere una statua di Rudiger nel mio giardino"

Alla vigilia del derby della capitale, Alvaro Arbeloa ha parlato in conferenza stampa con toni pacati e non sono mancati momenti di grande chiarezza sui suoi giocatori chiave. In particolare, su Mbappé il tecnico del Real Madrid non ha dubbi: "Ve l’ho già detto, il giorno in cui sarebbe tornato doveva essere al 100%. Nei minuti che ha giocato a Manchester ha dimostrato di stare molto bene. Massima fiducia, massime garanzie e massima gioia di avere di nuovo a disposizione un giocatore così decisivo. E al 100%".

Sul difensore tedesco Rüdiger, Arbeloa si lascia andare a elogi: "Sono disposto a commissionare una statua di Rüdiger e metterla in giardino. Fin dal primo giorno si è messo totalmente a disposizione dello staff tecnico. È un esempio per tutti i giovani. Posso dire solo cose assolutamente meravigliose su Toni"

Su Carvajal, il tecnico sottolinea il ruolo fondamentale in campo e nello spogliatoio: "È ciò di cui abbiamo bisogno: un leader. Per me un leader è chi guida dentro e fuori dal campo. O si è leader in ogni situazione, o non lo si è".

Infine, sul ritorno di Bellingham e il possibile impatto su Thiago: "Quando arriveremo a quel fiume, attraverseremo quel ponte… benedetto problema dover scegliere tra loro. Possono giocare anche insieme".