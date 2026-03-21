Juventus, Spalletti può riabbracciare un suo allievo della difesa: tentativo per Rudiger

Il mercato estivo della Juventus potrebbe regalare a Luciano Spalletti un suo vecchio pupillo. Si tratta di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno. I due hanno lavorato insieme tra il 2016 e il 2017 e il difensore tedesco, in questi anni passati con le magli di Chelsea e Real, non ha mai nascosto l'ammirazione per un mister che - come riconosce senza troppi giri di parole - gli ha cambiato la carriera.

Come dimostrano le ultime prestazioni soprattutto in Champions League, a 33 anni Rudiger appare ancora perfettamente integro fisicamente. A Madrid, infatti, è possibile che si apra uno spiraglio per il rinnovo del contratto ma intanto non mancano certo per lui altre possibili soluzioni. Come riporta Tuttosport, la Juventus ha avviato i contatti per provare a centrare questo colpo di mercato.

Sarebbe uno di quegli acquisti con l'obiettivo di creare un instant team, per provare a riportare subito la Juve a vincere lo scudetto. Le sirene per il difensore tedesco sono anche arabe e provenienti dalla Premier League: concorrenza non da poco, ma la Juve non molla e Spalletti spera. Possibile la proposta di un contratto biennale, andando incontro alle richieste economiche di Rudiger.