Il duro sfogo di Valcareggi: "Kean non ha testa, deve andarsene. Ferrari? Sembra Zelig"

L'agente Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, si è sfogato duramente contro l'attaccante viola Moise Kean. Queste le sue dichiarazioni: "Uno che va a fare un viaggetto a New York per salutare non so chi, deve andarsene. Non ha testa. Ma nel caso deve essere cacciato anche chi gli ha dato il permesso di farlo. Non hanno capito che stiamo retrocedendo. Comunque niente di nuovo, e se gli hanno dato l'ok mi aspetto che torni, sia capitano, giochi titolare... Come fu per Edmundo. Perdemmo uno Scudetto in questo modo".

Sulle recenti parole del direttore generale Ferrari, Valcareggi ha poi aggiunto: "Non so cosa sia migliorato da Pioli a Vanoli. Se i conti di Ferrari sono giusti, diamo un premio a questi ragazzi. Siamo ultimi... cos'è, Zelig? Si evince che il calcio sia una cosa che ha digerito 2 o 3 anni fa, quando riferiva quello che succedeva a Commisso. Ora che comanda lui, è inutile fare questi conti. Si vede che per lui essere ultimi è un dettaglio".