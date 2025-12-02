Rumours sulla Juve, Bernabé non ci pensa: "Non leggo nulla, voglio fare bene al Parma"

Intervenuto prima della tradizionale attività dell’anolino (tipo di pasta tipico del parmense, ndr) solidale, il centrocampista del Parma Adrian Bernabé si è concesso a qualche domanda. Queste le parole raccolte da ParmaLive.com sulla sfida contro il Pisa, che per i ducali arriva dopo la rovinosa sconfitta interna colta contro l'Udinese: “Secondo me non è da dentro o fuori. È molto importante perché scontro diretto, ma in ogni partita ci sono sempre tre punti in palio. Sappiamo dell’importanza della partita, cercheremo di vincere, ma sappiamo anche che la strada è molto lunga”.

Sei qua da qualche anno, che aria tira nello spogliatoio? Sei un leader?

“Conosco bene il calcio italiano e Parma e le strutture. Mi sento un leader e cerco di aiutare chi arriva. Nello spogliatoio siamo uniti, sono arrivati tanti giocatori che devono inserirsi ma la squadra è unita e lo spogliatoio è forte”.

Tra poco comincerà il mercato, sui rumours su di te cosa dici?

“Io non leggo nulla, neanche conosco i rumours (lo spagnolo nelle scorse settimane è stato avvicinato alla Juventus, a caccia di un centrocampista). Cerco di focalizzarmi su quello che devo fare, voglio migliorare e fare bene al Parma. Meglio farò al Parma e meglio sarà per me”.