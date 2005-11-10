Ryanair continua il dissing con la Juve: “Spalletti va ovunque tranne che a casa”

Che faccia ridere o meno - tendenzialmente meno, almeno a giudicare dalle risposte degli utenti - Ryanair continua a commentare le vicende del calcio italiano attraverso i propri canali ufficiali. L’account italiano su X della compagnia aerea low cost, già al centro di polemiche con il Genoa e con gli stessi tifosi della Juventus, è tornato nuovamente a pungere il club bianconero.

In particolare, Ryanair Italia ha pubblicato un video dell’ultimo allenamento della Juve, attesa domani dalla gara di Europa League con il Rennes, in cui si vede Luciano Spalletti camminare sui campi della Continassa.

La didascalia è abbastanza pungente: “Spalletti va ovunque, tranne che a casa”. Un riferimento alle difficoltà della Juve nelle ultime uscite e al possibile avvicendamento, al quale la dirigenza bianconera non sembra però stare pensando. Gli utenti, ancora una volta, si schierano contro la compagnia irlandese: in molti ironizzano sul fatto che, se Spalletti non va a casa, forse è per qualche problema con il volo.