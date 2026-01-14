Sabatini: "Io ds del Napoli? De Laurentiis non mi avrebbe fatto lavorare, fa tutto lui"

E se Walter Sabatini avesse vissuto un'esperienza da direttore sportivo del Napoli? "De Laurentiis non mi avrebbe fatto lavorare, avrebbe fatto lui il mio lavoro", risponde il diretto interessato, intervistato da Radio TuttoNapoli. L'ex direttore sportivo di Roma e Salernitana, tra le altre, ha risposto così a precisa domanda sulla mancata possibilità di lavorare in azzurro: "Sarebbe stata un’emozione straordinaria perché Napoli è una città talmente generosa che mi avrebbe aiutato a vivere. Purtroppo non è successo e va bene comunque così".

Chi invece lavora al Napoli, proprio come direttore sportivo, è Giovanni Manna. E su quest'ultimo Sabatini si esprime così: "È giovane ma sta dimostrando di avere attributi importanti. Non distinguo tra giovani e vecchi: Manna è un direttore sportivo che fa il suo lavoro, si muove in un ambiente complicato, tiene i conti a posto e la squadra ad alto livello. Mi sembra un dirigente di alto profilo".



Quanto è difficile operare sul mercato per una squadra di alto livello che deve rincorrere? Questa la risposta di Sabatini: "Serve creatività: immaginare soluzioni, offrire soluzioni, guardare il panorama degli altri club e creare circostanze di mercato. Napoli ha una cultura di club che agevola tutto questo. È sempre stata una società virtuosa, competitiva e attenta ai conti. È difficile, lo so bene, l’ho fatto per anni alla Roma. Ci si arrangia, ci si organizza e serve anche un po’ di fortuna. Ma la fortuna è un’attitudine: aiuta gli audaci e chi lavora tanto".