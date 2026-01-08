Sabatini risponde a Spalletti: "Allusioni irreali, ineleganti. E suggerisco Allegri per l'Italia"

Luciano Spalletti ha incendiato il tema Jonathan David nel pre e nel post-partita del 3-0 rifilato dalla sua Juventus al Sassuolo, gara nella quale il centravanti canadese ha messo a segno un gol e un assist. A far discutere sono state le parole del tecnico della Vecchia Signora, che se l'è presa con chi fa analisi video sui social, che sosterrebbe questa o l'altra causa a seconda di amicizie, nello specifico con allenatori di altre squadre.

Un'accusa che non ha nomi né cognomi, alla quale risponde dagli studi di Sport Mediaset l'opinionista Sandro Sabatini: "Non so se Spalletti si riferiva a me perché i videini li hanno fatti in tanti. Io rispondo, anche se il nome mio non lo ha fatto e avrebbe potuto, perché a me le allusioni non piacciono. Su quel rigore ho visto tanti videini, alcuni dicevano anche che David era stato indegno. Lui se l'è presa col videino mio e non con quelli che dicevano che David era indegno… Va bene".

Prosegue e conclude quindi Sabatini: "Le allusioni che ha fatto sono totalmente fuori dalla realtà e secondo me anche dall'eleganza. Non faccio il tifo per nessuna squadra e nessun allenatore. Siccome sono uno che, a torto o ragione, ha giocatori, allenatori e dirigenti che lo stimano io dico solo che faccio il tifo per la Nazionale ed è la verità. Spero che con Gattuso si vada al Mondiale e se disgraziatamente non dovesse essere così, io suggerisco il nome di un allenatore per la Nazionale. Ed è quello di Massimiliano Allegri. Con Allegri si farebbe un grande Europeo, ne sono sicuro".