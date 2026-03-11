Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"

Sabrina Ferilli, nota attrice e tifosa della Roma, è intervenuta a margine della presentazione del film "Notte prima degli esami 3.0", parlando così della squadra giallorossa, come si può vedere nel video pubblicato su gazzetta.it: "Nonostante la figuraccia che abbiamo fatto l'altro giorno, Gasperini è un bravissimo allenatore e mi piace. Mi piace come gioca, come mette i giocatori, lo spettacolo che ci regala… Quello che non mi piace è che sono società che non hanno profili, devi costantemente imparare nomi di giocatori che spesso non reggono per tutto il campionato. È chiaro che non c'è più quel discorso di appartenenza che c'era con la famiglia Sensi, con le famose bandiere. Oggi si fa parecchio fatica ad affezionarsi, i volti di per sé sono un'altra cosa".

Un volto è quello di Malen?

"No. Ce l'avevo prima un volto, quando c'erano Totti e De Rossi… Quelli di oggi saranno anche bravi, ma cambiano costantemente. È difficile appoggiarci affetto, aspetti che segni la Roma".

A che cosa può ambire la Roma?

"Non credo allo Scudetto, ci dobbiamo accontentare di qualcosa un pochino sotto… Magari la Champions League, incrociamo le dita. Quella volta che feci una scommessa è andata come è andata, facciamone un'altra qua (ride, ndr)".

Se la Roma va in Champions farà qualcosa per la Roma?

"No, dico che faccio questa scommessa. Speriamo bene".