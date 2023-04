Salernitana, Paulo Sousa: "Reazione straordinaria. Ochoa? É sempre al posto giusto"

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il pareggio ottenuto in extremis contro l'Inter: "Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere un certo equilibrio dando iniziativa all'avversario. Abbiamo avuto delle difficoltà sulle corsie esterne, ma poi abbiamo pensato a come pressare più in alto e a come alzare il baricentro. E all'intervallo ho deciso di cambiare. La reazione dei miei ragazzi è stata straordinaria e poi quando c'è unione tutto può succedere. L'Inter ha un portiere che gioca molto bene con i piedi quindi non è facile pressarla, per questo abbiamo fatto ragionamenti diversi inizialmente".

Sul percorso fatto da quando è subentrato

"Mi sono adattato molto ai giocatori a disposizione. Ovviamente subentrando a stagione in corso è necessario pensare più al risultato nel breve termine e ho cercato di rendere meno complesse anche le mie idee di calcio. I ragazzi stanno lavorando davvero molto bene e lo si vede dai risultati".

Le prestazioni di Ochoa

"É un portiere che è sempre nel posto giusto e ha dei riflessi davvero importanti. É un ragazzo che merita tutto il bene del mondo".