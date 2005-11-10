Salvini sul Generali Stadium: "Per me sarà sempre lo stadio Meazza di San Siro"

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui gazzetta.it, a margine della presentazione della prossima edizione di Eicma, parlando anche del futuro di San Siro: "Mi incuriosisce la polemica a sinistra, con una giunta di sinistra che ha approvato un progetto e con quelli che vorrebbero fare i sindaci di sinistra che contestano il progetto".

Il Generali Stadium

Quanto all'impianto che soppianterà il vecchio invece ha detto: "Che ci sia bisogno di stadi più nuovi, più moderni, più sicuri, più accoglienti e più aperti tutta la settimana è fuori discussione. Io non faccio l'urbanista, non faccio l'architetto, ma mi interessa che non ci siano prezzi esorbitanti per i tifosi, perché qualcuno magari in prospettiva si aspetta di riempire San Siro di clienti, di turisti. Ora una quota di clienti e di turisti ci sta, però il calcio è dei tifosi, degli appassionati, non è solo degli occasionali".

Chiosa finale sul nome dello stadio: "Lo possono sponsorizzare come vogliono, ma sarà lo stadio Meazza di San Siro, punto. Poi Generali o chi altri può metterci soldi che ritiene di metterci. Per me si va a San Siro e si va al Meazza anche fra 50 anni.