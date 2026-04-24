Sammarco fa il bilancio delle sue prime 10 panchine in Serie A: "È assolutamente negativo"

Rimandare il più possibile la retrocessione. Questo è l'obiettivo per un Hellas Verona a cui serve solo la matematica per andare in Serie B. Ne è consapevole anche Paolo Sammarco, intervenuto alla vigilia della sfida contro il Lecce in conferenza stampa: "Vogliamo tornare a fare punti, tornare a vincere in casa e soprattutto non retrocedere davanti ai nostri tifosi. Sono tutte cose che devono spingere i ragazzi a fare un qualcosa in più".

Che sensazioni le hanno dato le ultime partite?

"I punti parlano chiaro e sono mancati. La squadra però ha lottato anche domenica contro il Milan fino alla fine. Poi è chiaro che se non raccogli non è facile, ma la squadra si allena bene, fa le cose che deve fare e non vedo nessuno che si sta tirando indietro".

Qual è il suo bilancio personale?

"Assolutamente negativo a livello di punti, è evidente e non posso nascondermi. Noi come allenatori veniamo giudicati su quello. Personalmente però è un'esperienza incredibile, il potermi confrontare con allenatori che hanno vinto tantissimo è stato molto interessante e stimolante. Ho ancora tanto da imparare e fa tutto parte di un percorso di crescita".

Cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto finora?

"E' stata una novità anche per me entrare in corsa in una categoria nuova. Non è stato facile e mi sono dovuto adattare ai giocatori che c'erano e ad un momento in cui c'erano tanti infortunati. Ogni settimana abbiamo cercato di fare il meglio possibile".

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