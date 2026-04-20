Verona, Sammarco: "Atteggiamento quello di voler provare a fare punti a tutti i costi"

Al termine del match perso contro il Milan, l'allenatore del Verona Paolo Sammarco ha parlato ai canali ufficiali della società: "E' un peccato perché la squadra ha dimostrato di voler fare una partita importante contro una squadra altrettanto importante. E' un peccato perché abbiamo subito gol su una disattenzione che non doveva succedere perché poi per il resto eravamo stati molto attenti in fase difensiva e avevamo creato qualche buon presupposto per riuscire a fare gol che purtroppo non è arrivato

Con la retrocessione davvero ad un passo il tecnico non abbassa la testa e si prepara per questo finale di stagione: "L'atteggiamento è quello di voler provare a fare punti a tutti i costi, provare a reggere l'urto dell'avversario e a fare gol che ci manca da troppo tempo".