Bologna-Parma, assenza forzata per Italiano: Casale messo ko dall'influenza

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 17:08Serie A
Ivan Cardia

Assenza forzata per il Bologna di Vincenzo Italiano, in campo alle 18 nella sfida degli ottavi di finale con il Parma in Coppa Italia. Nicolò Casale, infatti, non è disponibile a causa di una sindrome influenzale.

Al centro della difesa, nello schieramento ufficiale dei rossoblù, c’è la coppia formata da Lucumì e Heggem.

