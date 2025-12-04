Bologna-Parma, assenza forzata per Italiano: Casale messo ko dall'influenza
Assenza forzata per il Bologna di Vincenzo Italiano, in campo alle 18 nella sfida degli ottavi di finale con il Parma in Coppa Italia. Nicolò Casale, infatti, non è disponibile a causa di una sindrome influenzale.
Al centro della difesa, nello schieramento ufficiale dei rossoblù, c’è la coppia formata da Lucumì e Heggem.
